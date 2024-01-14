侯康敗選！國民黨前發言人籲朱立倫請辭 徐巧芯「這樣談」他去留 @ChinaTimes

國民黨於2024總統大選落敗，立院席次雖增加14席，但各方仍出現罷免新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫下台負責的聲音。國民黨台北市立委候選人徐巧芯、李彥秀表示，朱雖有該檢討之處，但也有表現不錯的地方，黨主席是艱困的工作，朱是做苦工不是過爽日子，如果朱請辭還真擔心誰會願意來做主席。

國民黨戰敗，各方出現檢討聲音，包含臉書已經出現「罷免侯友宜」社團，且成員多達約8萬人。國民黨前發言人蕭敬嚴也痛批，朱立倫理所當然要請辭黨主席負責，民進黨只要敗選，黨主席就要請辭，難道國民黨連這點都比不上民進黨？

國民黨台北市立委候選人李彥秀（左）上午車掃謝票。（台北市立委候選人李彥秀辦公室提供／劉彥宜台北傳真）

李彥秀分析，藍白合過程中有很多主客觀因素和情勢轉換，都不是第一時間外界在媒體上可以看到的，黨內對藍白合溝通應該要有檢討的空間，但朱在縣市首長和立委提名中，有該檢討之處，同時也有表現不錯之處，應該要「加分」檢討，檢視整體制度改革。

徐巧芯指出，希望朱立倫守住黨主席，朱不僅在選戰過程中盡力，在不分區立委名單也有年輕、專業及女性，名單很正確，也為她帶來很多幫忙和鼓勵，沒有立場希望朱不要繼續做黨主席，至於做得好不好則交由選民決定。

她說，黨主席是艱困的工作，朱是做苦工不是過爽日子，且國民黨在國會大有斬獲，增加14席，並可以和民進黨抗衡，朱如果願意在辛苦的位置繼續付出，她會全力支持，如果朱請辭還真擔心誰會願意來做主席。

至於罷免侯友宜的社團出現，徐巧芯說，侯施政滿意度高，市民不會同意罷免，但罷免與否是公民權益，發起罷免沒有不可以，但相信新北市民可以感受到侯友宜為新北帶來的建設，罷免不會風生水起更不會成功。