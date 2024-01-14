2024總統大選甫落幕，柯文哲以26%的得票率落選，在選前挺柯的統神，13日晚上開直播對柯文哲敗選感言表達不滿，且怒批黃珊珊提的是「假民調」，要他們「不要再講一堆X話」，同時因挺柯開賣贖罪券。

統神於昨13日晚開票結束後，開直播表示，若柯文哲4年後再出來選總統，就不再支持他，不想再被他騙一次。更批黃珊珊提的是「假民調」，並指自己從來沒替任何一個政治人物背書站台，柯是唯一一個，他表示不會再讓柯騙4年，若之後柯再出來選，他會全力支持國民黨推的人選。

統神在爆怒之餘指「有60%選民想政黨輪替」，痛批「柯文哲說4年後會有可能贏得更多認同…，在藍綠夾殺下已經選得很好。」讓他怒批「選輸就說認輸，不要再講一堆X話，4年後如果出來我一定第一個X，找我出席？我出席要出場費的」。

話鋒一轉，統神賣起贖罪券，一張500元，買了代表是要為當初支持柯文哲的舉動來謝罪，統神的媽媽黃老師也提到，選前之夜現場的人，上面很稀疏，也指「藍白不合那一刻就注定輸了…，且柯提的是假民調，你們年輕人講話就是誇張，只有你們一窩蜂，好的人沒有多好，笨的人也沒有多笨」。