2024大選昨天落幕，民進黨候選人賴清德以得票率40.05%當選總統，其次依序為國民黨候選人侯友宜33.49%、民眾黨候選人柯文哲26.46%，一名網友發現，之前網路上總有些很吵的人，常霸佔網路聲量，如今看來都是少數人，而讓他感到可怕的是，「沒人發現台灣多數人其實都很安靜嗎！」

原PO今天在PTT指出，看看平時網路上那些很吵的人，如今都已經被證實是少數人了，但他們從頭到尾幾乎霸佔所有社群聲量，一直到現在選舉完，只要說他們是少數人，還是會被群起攻擊。

原PO說，可怕的是，真正代表多數人的那群人，竟然從頭到尾都沒什麼聲音，在網路上幾乎很難看見他們的存在，明明一堆文章都在酸，卻很少看見他們出來反駁，直言「這樣的人數量竟然多到整個輾壓那些很吵的少數人，根本廢到笑！」好奇大家是不是都沒發現，台灣多數人其實都很安靜嗎。

貼文PO出後，引起許多網友有同感，「用錢買聲量是不會變成票的」、「決定走勢的人口根本不知道你們在網路上吵翻天」、「身邊超多這種人，中產階級的，8年過得其實不錯，過程也不會表態，一投就知道」、「我媽這輩子都投藍，今天聽她說投賴，我下巴都掉下來，之前一點徵兆都沒有顯露」、「之前坐公車，只有聽到在講侯落跑不對，對他們來說，柯只是個小黨領袖吧」、「投票所看到的，已經有點老人痴呆啥都不記得，但記得投票」。