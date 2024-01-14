一名熟悉談判情況的知情人士告訴《法新社》，美國國會兩黨領袖已達成一項短期支出協議，以確保政府的運轉資金能維持到3月1日至8日，以暫緩政府「關門危機」。

美國眾議長、共和黨人強生（Mike Johnson）7日說，國會兩黨領袖當天就一項總額達1.59萬億美元的支出協議達成一致，為聯邦政府避免在本月晚些時候「關門」鋪平道路。

強生當天在寫給國會議員的信中說，該協議為2024財年制定支出計劃，其中8860億美元用於國防支出，7030億美元用於非國防支出。

據《法新社》報導，這項提案的公布時間，恰好是在1月19日和2月2日的最後期限前。據瞭解，美國聯邦政府大部分機構即將在1月19日因運轉資金耗盡而「關門」，剩餘機構的運轉資金將在2月2日耗盡。

知情人士13日說，這項短期撥款法案也稱為「持續決議」（continuing resolutions，CR），旨在讓政府機構能持續運作到3月1日和8日，同時讓立法者有時間就更大的預算和開支細節達成共識。

這項「持續決議」須獲得參眾兩院通過，才能避免政府關門。