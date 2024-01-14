繼美國國務卿布林肯發表對我完成選舉的祝賀聲明之後，外交部表示，截至今天上午已有超過百位美國聯邦參眾兩院領袖及重量級議員表達祝賀，包括美國聯邦眾議院議長強生、榮譽議長裴洛西、參眾兩院關鍵委員會領袖、兩院「國會台灣連線」共同主席等重量級跨黨派國會議員，祝賀賴清德總統當選人，以及台灣人民再次完成民主選舉，展現美國國會兩院一致對台灣民主成就的跨黨派強勁支持。

外交部副發言人蕭光偉指出，我國總統大選13日以公正、自由且透明的民主程序順利完成，目前已有超過百位美國聯邦參眾兩院領袖及重量級議員第一時間以聲明或社群媒體推文方式表達祝賀。

他說，美國眾議院議長強生第一時間即以推文方式恭賀賴清德總統當選人，欣見台灣人民展現的蓬勃民主，並強調美國期待在蔡總統奠定的穩固基礎上，與賴總統當選人持續合作，推進雙方強勁的夥伴關係。未來期待台美雙方持續為印太區域所有熱愛自由的國家及夥伴共同攜手推動自由、機會與安全等重要原則。

裴洛西也以推文恭賀賴清德總統當選人及台灣人民取得這場歷史性勝利，展現自由公正選舉的力量，台灣對和平、自由和民主活力的堅定承諾持續鼓舞著全世界。

在參院部分，美國聯邦參議院外交委員會主席卡登及亞太小組主席范豪倫、軍事委員會共和黨首席議員維克、財政委員會共和黨首席議員柯瑞柏及「參院台灣連線」共同主席堤里斯等逾30位重量級參議員在我國選後也隨即以聲明及推文方式祝賀。

眾院部分，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾及民主黨首席議員米克斯、「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格及民主黨首席議員克利胥納莫提、眾院「國會台灣連線」4位共同主席、共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮、民主黨黨團會議副主席劉雲平等兩黨及關鍵委員會領導階層，都領銜以聯合聲明等方式肯定這次選舉是台灣充滿活力和強勁民主的另一里程碑。

蕭光偉表示，外交部感謝美國國會兩黨領袖及友我議員長期以來堅定力挺台美關係。美國行政部門及國會皆在我國總統大選後第一時間發布正面支持聲明，再次彰顯美方對民主台灣的高度重視。外交部將繼續與美國行政部門及國會等各界友人保持密切合作，持續深化奠基於共享價值的台美實質友好夥伴關係。