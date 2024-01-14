大多數男性都習慣站著小便，但其實坐著排尿對健康有許多好處。對此，泌尿科醫師高銘鴻指出，對於解尿不順的族群來說，坐著排尿能帶來5大好處，包括減少排尿困難、減少尿液殘留、延緩膀胱老化、預防尿液亂噴，以及還能避免老年人在上廁所時，因膀胱壓力的變化而導致的暈眩跌倒。

高銘鴻在粉專「泌尿科 高銘鴻醫師」發文表示，對於多數健康男性而言，站著或坐著小便只是習慣上的差異，影響不大；但對於排尿不順的族群並非如此，坐著小便可以帶來以下5大好處：

1、減少排尿困難：對於出現攝護腺肥大等問題的男性來說，坐著小便有助於減少對括約肌的壓力，提高排尿效率、縮短排尿時間，讓排尿更順暢。

2、減少尿液殘留：坐著小便能減少殘尿量，有助於排空膀胱。除了降低殘留尿液對尿道造成的感染風險，同時維護尿道的健康。

3、延緩膀胱老化：站著小便時，膀胱括約肌較為繃緊，需要更多的力量來排尿，而坐著小便則可以減輕膀胱的工作負擔，延緩老化的發展。

4、預防尿液亂噴：站著小便時，尿液容易四濺，可能會噴到1公尺遠的地面上，只要坐著小便就能避免這種情況。

5、避免暈眩跌倒：老年人在夜尿或尿急時，膀胱壓力突然降低，可能造成壓力性暈厥，導致頭暈跌倒的問題，坐著小便還能避免老年人在上廁所時，因膀胱壓力的變化而導致的暈眩跌倒。

泌尿科醫師戴定恩也曾推崇男性坐著尿的好，他列舉4大優點，包括避免膀胱老化、有助排出殘尿、長者更好尿及創造家庭和樂。他進一步引述日本研究指出，男性若站著尿平均會噴出2、300滴尿，不僅會造成廁所惡臭，還可能導致金黃色葡萄球菌感染的風險，呼籲應盡早養成坐著尿尿的習慣。