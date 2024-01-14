台北市松山區區民活動中心第654投開票所，昨天（13日）晚間在開票作業結束後，選務人員清點選票時，卻發現有200多張未領用的總統空白選票不翼而飛，相關人員立即通報選委會及警方處理。警方逐搜索活動中心，在樓上圖書館閱覽室尋獲該批選票，經清點後仍然短少2張，今天則再次地毯式搜索後順利尋獲。

據了解，該投開票所昨晚在開票作業進入尾聲時，選務工作人員發現短少200多張空白選票，松山分局獲報派員到場協助調查，結果在5樓閱覽室的書架上發現這批選票，經選務工作人員清點發現仍短少2張。

轄區松山分局成立專案小組展開調查，並訪談相關選務人員，調閱周遭監視器畫面及採集選票上的指紋等跡證，以追查嫌犯身分，以釐清其作案動機。

台北市選委會今天發出聲明表示，經過警方逐層搜索後尋獲多少的2張選票， 並送回北市選舉委員會入庫封存。

台北市選委會強調，654 投開票所用餘票依規定包妥放置，忙碌中遭有心人士攜出，選委會強烈譴責如此違法行為；另本案用餘票屬未發出選票，不影響選舉結果。本案目前正由警方偵辦中，未來待警方偵辦結果，會再進一步對外說明。