國會三黨未過半，國民黨台北市四選區（內湖、南港）立委候選人李彥秀表示，民進黨總統候選人賴清德為民選總統以來票數最低，代表仍有6成民眾希望政黨輪替或下架民進黨，選民不希望一黨獨大，各政黨必須學習溝通，立院內耗非民眾樂見。

李彥秀指出，雖然國民黨總統候選人侯友宜落選，但原因很多，而從民意結果可看出，民眾不喜歡一黨獨大、碾壓式和傲慢式的執政，6成希望下架民進黨或政黨輪替，這是賴清德未來的課題，賴是民選總統以來得票數最低，賴應該思考閣揆組閣權並和在野黨溝通，讓國家運作更順利，才是國家往前進的方式。

她強調，台灣國際、兩岸、經濟、社福和健保、勞保制度上等面臨很多挑戰，立院內耗非民眾想要，不論國民黨、民眾黨都是大門大開，未來政黨立法方向、決策都必須清楚，國民黨也需要「加分的檢討」，提出制度調整，和縣市首長合作，以快速反應民意、爭取各地更多資源。

至於未來立法院長產生，李彥秀說，國民黨主席朱立倫、國民黨不分區立委候選人韓國瑜及黨內立委，應該在短時間內溝通互動，黨內有共識後快速和民眾黨溝通。

此外，北市立委席次較上屆增加1席。李彥秀也特別感謝台北市長蔣萬安、副市長李四川和林奕華，以後地方到中央會和蔣萬安彼此相互協助，把蔣萬安關注的議題做得更好，也讓北市接下來能夠認同國民黨民眾更多，