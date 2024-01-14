桃市三選區由國民黨現任立委魯明哲（左）順利連任，１４日展開車隊掃街謝票，也說會與張善政市長、市議員們繼續合作為桃園爭取更多建設。（呂筱蟬攝）

大選結束幾家歡樂幾家愁，桃園市三選區當選人魯明哲及五選區呂玉玲，今天一早紛紛展開車隊掃街謝票，他們分別感謝選區民眾以選票支持與肯定，也說將來進入國會，一定會極力為地方爭取更多建設，造福桃園鄉親。

立委4連霸的呂玉玲說，她將加倍努力為地方爭取建設，打造桃園幸福城市，選戰期間的政見都已經有規畫，將會一一落實。對於這次國會三黨不過半，呂玉玲認為，國民黨席次還是比較多，好的政策也是能尋求其他政黨一起合作，最重要是捍衛國家和平，她會在國會繼續努力監督各項政策，讓福國利民的法案能夠順利通過。

魯明哲則說，今天一大早在整個中壢區謝票，這次選舉可說是挑戰特別多，仍謝謝大多數中壢鄉親的支持，對於得來不易的連任成功，未來只有加倍努力，會配合張善政市府，為地方爭取更多建設與預算。

他進一步表示，雖然就國民黨而言，總統選舉結果沒有達到預期目標，有一點遺憾，但是在立法院，國民黨加上民眾黨可以說是穩定過半，自己的期待也就是大部分民眾的期待，希望立法院能有改變，不想再看到立院與行政院是一家人，沒辦法達到監督目的，相信包括國民黨、民眾黨有很多新立委，都是受到民眾託付，立法院正、副院長期待藍白合作，主要用意不是權益分享，主要是希望回應大多數民眾的期待。