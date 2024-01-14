莊岳拿下最佳男配角獎。（翻攝亞洲電視大獎臉書直播）

莊岳發表得獎感言。（翻攝亞洲電視大獎臉書直播）

第28屆亞洲電視大獎13日晚間在越南胡志明市舉行頒獎典禮，莊岳、楊麗音分別以大愛《搜尋者》、《早點回家》拿下最佳男、女配角獎。莊岳一上台全程用英文致謝詞：「身為一個在新北市長大的小孩，成長過程中因為看電視節目而懷抱了許多夢想，今天跟亞洲的影視工作者及表演藝術家同台，感覺很超現實」，他對王重正導演的感謝還沒說完，1分鐘感言時間就到了。

莊岳拿下最佳男配角獎，余政憲代楊麗音領獎。（余政憲臉書提供）

莊岳一身深色裝搭配白襯衫，帥氣中展現青春活力出席頒獎典禮。（余政憲臉書提供）

莊岳飲水思源的感動延續到了後台的訪問，「很感謝我的爸爸媽媽，禮拜天我們把這個（獎盃）帶回去給爺爺看」，他也很謝謝大愛電視的支持，給了影像工作者愛、包容和溫暖的空間，「相信善會因為大愛電視而持續形成一個循環」。

最佳男配角的競爭激烈，來自台灣的提名者就有民視《決勝的揮拍》夏靖庭、《市井豪門》的曾子益，還要跟來自中國大陸、泰國、馬來西亞共8人一起角逐，最後由莊岳憑藉著大愛電視的大愛劇《搜尋者》摘下「最佳男配角獎」，這個殊榮也為莊岳的戲劇生涯開啟新的一扇大門。莊岳在《搜尋者》中飾演的是智能不足的受虐兒「瘦皮猴」，從外表到說話的口氣揣摩得維妙維肖。

楊麗音以大愛劇《早點回家》拿下亞洲電視大獎最佳女配角。（翻拍亞洲電視大獎臉書）

楊麗音在《早點回家》飾演外婆玉梅安慰方宥心飾演的林嘉俐。（大愛電視台提供）

亞洲電視大獎的最佳女配角獎競爭一樣火熱，大愛電視的大愛劇《早點回家》楊麗音跟客家電視《看見微光》的蔡亘晏、《第九節課》的尹馨、民視《決勝的揮拍》王瞳、《市井豪門》的顏曉筠等台灣演員競爭，入圍的還有來自印尼、泰國的佼佼者，最後由楊麗音獲獎。

楊麗音因為主演的舞臺劇《人間條件八》正在進行最終巡迴演出而無法出席頒獎典禮，經紀人把現場直擊公布得獎的關鍵時刻錄下分享給她看，楊麗音在臉書上貼文「手持拍攝鏡頭很晃，看得姐很暈，太亢奮一直吱吱叫，吵得我都聽不清楚辣」，第一時間的幽默感十足。她另一篇貼文寫著「謝謝黃克義導演、吳怡然製作和編劇群。以及院子製作在疫情看不到盡頭的時候毅然決然的勇敢拍攝，製作人真的是有很大的勇氣。還給我們住很好的飯店，還有林嘉俐佈施她的故事把阿嬤和她的故事讓我們分享！還有宥心跟姐很好的流動。謝謝一切的天時地利人和，我愛妳們～謝謝親愛的你們」

《搜尋者》將訪視志工30年來全年無休的付出、服務的真實案例拍攝成連續劇，刻劃基隆百迴千折巷弄中藏著數不清的人生百態及底層生活的不易，訪視志工在暗巷搜尋幫忙永不放棄。《早點回家》描寫演員林嘉俐真實人生，她的父母都是聾人，劇中剖析她特殊的成長過程及寫實探討台灣電視戲劇圈在幕前與幕後故事帶給林嘉俐滋養的蛻變。在《早點回家》中飾演楊麗音孫女的方宥心也在臉書上說：「阿嬤妳走慢一點，我還在找妳的車尾燈欸，留點餘光給我追尋啦。」以幽默文字表達對楊麗音的景仰。《早點回家》是演員林嘉俐的真實故事，林嘉俐除了恭禧楊麗音之外也留言「好多人終於可以好好睡覺惹」。