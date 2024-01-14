高雄一名女子和老公透過試管療程好不容易懷上龍鳳胎，懷孕期間卻撞見戴男載著陌生女子外出，為此戴男還簽下「協議書」，若外遇將賠妻子500萬元，但事後2人仍多次爭吵，人妻甚至動了胎氣流產，好不容易重新懷胎生子，沒想到去申請戶籍謄本時，意外發現小三早為戴男生下2子，氣得人妻向戴男、小三求償500萬及100萬元，法院審理後，判戴男與小三侵害人妻配偶權，各判賠50萬、30萬元。

判決指出，人妻和戴男2014年結婚後，人妻辭去工作專心備孕，透過試管療程成功懷上龍鳳胎，未料，懷孕5個月後，人妻與母親外出時卻意外撞見戴男開車載著陌生女子外出，人妻質疑戴男出軌，戴男為表對婚姻的忠誠，簽下協議書，承諾若他與別人通姦，違反貞操、忠誠義務，願意無條件離婚，且賠償妻子500萬元。

但簽完協議書後，2人還是經常爭吵，甚至某次戴男還憤而離家，人妻肚裡的龍鳳胎也因動了胎氣流產夭折。事隔多年，人妻重新調養身體，再靠試管療程成功產下1子。

前年8月，她因工作需要申請戶籍謄本，發現戴男早在同年2月就認領他與小三生下的孩子，人妻不滿，氣得對戴男提告，要求他依照協議書賠償500萬元，而小三則要賠償她100萬元。

法院審理後，小三確實侵害人妻配偶權，考量月收僅3萬元，判她賠償30萬元較為適當；至於違反協議書部分，法官認為，戴男簽下協議書後雖與小三交往生子，但戴已與人妻調解離婚，並賠償40萬元，因此違約金部分酌減賠償50萬元較為適當。可上訴。