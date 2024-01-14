「烏骨雞藥膳湯咖哩」保有咖哩香氣之餘，還能品嘗到清香藥膳風味，售價450元。(Suage北海道湯咖哩提供)

「舒肥翼板牛藥膳湯咖哩」經舒肥處理的厚片牛肉，在口中爆出藥膳咖哩湯頭的清香交織著香甜肉汁，售價560元。(Suage北海道湯咖哩提供)

冬季天冷，台灣民眾習慣吃藥膳料理進補，日本北海道湯咖哩名店「Suage」推出台灣首見的進補系湯咖哩，以台式藥膳常見的當歸、黃耆等藥材加入日本直輸來台的原味湯咖哩燉煮，推出進補系湯咖哩，新品有「烏骨雞藥膳湯咖哩」、「舒肥翼板牛藥膳湯咖哩」，即日起為寒冬捎來進補暖身的台日混搭美味。

在日本，流行於北海道的湯咖哩，最初僅是以多種辛香料熬煮湯頭的藥膳湯咖哩，演變至現在常見放入海鮮、肉品等呈現豐富的湯咖哩樣貌，是日本人認為「藥食同源」的食補代表性料理。

今年冬季，「Suage北海道湯咖哩」料理長將這股流行於日本，被稱為「大人新習慣」的藥膳湯咖哩風潮帶進台灣，結合台日兩地的藥膳進補概念，以「Suage」的招牌原味湯咖哩為基底，加入台灣人熟悉的黃耆、當歸、枸杞等中藥熬煮的藥膳湯頭，原味湯咖哩與藥膳湯頭以1：1.5的比例呈現，保有咖哩香氣之餘，還能品嘗到清香藥膳風味，為全台首創藥膳湯咖哩。

「烏骨雞藥膳湯咖哩」選用烏骨雞為主食，其蛋白質、鐵質等各種營養相較一般肉雞更高，脂肪和膽固醇卻更低，料理長將軟嫩帶有口感的烏骨雞雞腿燉煮後切塊，吸附藥膳湯咖哩的烏骨雞腿，肉質細緻甘甜，口感也比起肉雞更為扎實Q彈。另一款口感軟嫩的「舒肥翼板牛藥膳湯咖哩」，特選美國Choice等級翼板部位，經舒肥處理的厚片牛肉，在口中爆出藥膳咖哩湯頭的清香交織著香甜肉汁，美味又補身。