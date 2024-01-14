民進黨總統候選人賴清德勝選，但國會三黨未過半。美國總統拜登對於台灣大選結果，僅簡短表示「美國不支持台灣獨立」。國民黨台北市七選區（信義、松山）立委候選人徐巧芯指出，未來4年時間台灣處境兇險，美方給賴下馬威，希望賴可以收斂一點，而賴曾為老家違建哭5次，怎麼讓人相信賴夠堅強，可以保持整體區域和平？

徐巧芯分析，未來4年時間台灣處境兇險，台灣不曾出現公開指「中華民國憲法是災難」的總統，而這點也踩到兩岸關係紅線，美方才提出不支持台獨，給賴下馬威，希望賴可以收斂一點。

她質疑，賴清德曾為老家違建哭5次，怎麼相信賴夠堅強，可以帶領國家往前進、保持整體區域和平？

徐巧芯強調，不希望兩岸兵凶戰危，在野力量集中非常重要，當民進黨取得執政權，監督力道分散就會讓讓巨獸在行政權擴權，藍白合作相信是好事，但具體國會龍頭、副院長規畫分配，等待一段時間會比較明朗

她提及，昨日第一時間也已經和國民黨立委王鴻薇通電話，講好一起組隊合作，因為有太多需要監督的事情，國民黨反而因為選戰失利而更團結，且她除未來持續推動國會工作外，政黨方面也有更強的使命感，要讓中間選民更認同國民黨。

此外，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕輔選有功，台北市、台中市立委選戰成績都亮眼，徐巧芯大讚，台中立委選得非常好，相信盧秀燕操盤、規劃和政績都得到肯定，雙母雞魅力大，中生代、新生代崛起，2人在下次選戰的角色會更重要。