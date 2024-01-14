旺旺宜蘭食品推出「巨旺包」包括象徵事業發展的「事業旺旺」，以及財富滾滾而來的「財運旺旺」。（宜蘭食品提供／朱世凱台北傳真）

迎接金龍年來臨，旺旺宜蘭食品再度掀起新春熱潮，推出「60倍巨大旺旺新年禮」，傳遞祝福的同時，也訴求好運爆發。今年旺旺宜蘭食品特別帶來兩款迎接事業運和財運的限定巨大旺旺禮，加上多款新年禮盒，準備為大家帶來滿滿的幸福年味。

距離農曆春節剩不到1個月，家戶正忙籌辦年貨，農曆春節的氣氛已悄然而至，旺旺宜蘭食品今年再度隆重推出年度熱銷商品「60倍巨大旺旺新年禮包」，包括象徵事業發展的「事業旺旺」和財富滾滾而來的「財運旺旺」，每包均附贈不同的限量幸運小物。財運旺旺附贈大甲鎮瀾宮媽祖過爐的「金龍旺財造型錢母」，而事業旺旺則附贈高雄鹽埕埔文武聖殿過爐的文昌筆，兩大著名廟宇加持，皆得到廟宇的祈福，為您的事業和財運帶來更多好運。

旺旺宜蘭食品行銷團隊表示，今年多款祈福新春禮盒包含「迎旺納福綜合米果禮盒」、「吸C凍綜合果凍禮盒」、「帕樂德英式煎卷禮盒」與「旺仔小饅頭禮盒」都是強調實際祝福和美味的結合。特別是獨一無二的巨旺包，透過的原比例放大60倍的特殊設計和精心挑選的幸運小物，讓顧客購買巨旺包後，不管是用來祭拜祈福或送禮，亦或者放置家中財位旺財旺運，都希望讓每位顧客都能在金龍年中迎來事事順心、財運亨通、好運一整年。

即日起全台各大電商平台、旺旺官方旗艦店、便利商店、全聯、家樂福、大潤發、愛買、各大賣場區域超市均有販售，數量有限。