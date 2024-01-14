無黨籍屏東縣議員蔣月惠二度挑戰屏東一選區立委，雖如預期落敗，但以為可以取回20萬元保證金的她開心強調，自己會全數捐給羅騰園殘障基金，不過屏東縣選委會表示，因蔣得票數未達規定門檻，保證金將被沒收。
二度參選立委的蔣月惠此次拿到2萬5270票，比起上屆2萬4118票，增加1152票，得票率達到該選區投票數的11.3％，她開心表示，依選委會10％可退回20萬保證金規定，將全數捐羅騰園殘障基金。
但屏東縣選委會表示，保證金退回標準是依照選舉人數計算，屏北區選舉人數為31萬9941，所以10％標準就要3萬1994票，因此蔣月惠未達標準，選舉保證金是要沒收，且無法領到選舉補助款。
獲悉結果的蔣月惠表示，這樣的算法根本不合邏輯，應該是依投票率計算才正道，自己得投票率11.3％已經超過10％，就該退回20萬保證金，強調若選委會不退回，自己會去丟環保雞蛋表達抗議。
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