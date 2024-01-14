新竹縣衛生局榮獲衛福部112年醫療事故關懷服務績優表揚計畫「公務績優獎」，而曾任新竹縣醫師公會理事長的眼科醫師古有馨，則獲得「績優調解委員獎」，縣長楊文科日前表揚讚許衛生局用心認真，也感謝古有馨醫師的付出，避免醫病雙方走上漫長訴訟之路。

衛生局長殷東成表示，縣內有10家醫院及417家基層診所，該局2018年起於北區醫療網主責推動「輔導醫療院所建立醫療事故潛在案例警訊機制及風險管理計畫機制」，在發生爭議初期即時對病家提供關懷與協助，並整合縣內醫療、法律及社會公正人士組成新竹縣醫事審議委員會，辦理醫療爭議案件調處工作，

同時，訂定「新竹縣醫療爭議調處運作機制」，建立醫療專業人才資料庫，當委員審查爭議案件，若涉及醫療專科問題，便可請該科別專家提供相關爭點意見，以利調處會過程中降低雙方認知落差，儘快達成共識。

殷東成說，在當事人提出醫療爭議陳情案件時，即與院方聯繫釐清狀況，針對訴求進行協調，視情況請醫師公會以第三方角色協助溝通，讓醫療爭議陳情案件能第一時間獲得解決，調處案件成立率達100％，有效降低地檢署、法院的醫療訴訟案件，因此獲衛福部醫療事故關懷服務「公務績優獎」。

右有馨醫師在2020年擔任新竹縣醫師公會理事長至1去年3月卸任，3年多的時間調處20件醫療爭議，成功率為100％，醫病雙方滿意率則是90％，獲衛福部「績優調解委員獎」。

古有馨指調處本身是好事，可以避免醫病雙方走上訴訟之路，降低身心的煎熬，認為為做對的事情，「堅持善念，必有所應，不忘初心、方得始終！」