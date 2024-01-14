資深藝人趙正平（趙哥）2021年宣布結束與前妻的6年婚姻，隔年與小22歲空姐女友相戀，近日坦言即將登記，迎來第二春。近日他參與中天綜合台《同學來了》錄影，與南韓啦啦隊女神安芝儇同台，幽默的他不忘毛遂自薦，把貼心事蹟都說一輪。

節目中，安芝儇透露自己的擇偶條件：「笑起來好看，身高要180公分以上，因為我的身高很高，而且要會喝酒。」趙正平毛遂自薦，表示自己除了酒量好之外，還是個暖男：「我這個人有信心、有愛心還貼心，跟我在一起有意義，我的財產有2億，跟我在一起的女孩都難逃我的手掌心。我還會幫女生買衛生棉、貼身衣褲。」

安芝儇聽完覺得趙正平的貼心雖然加分，是沒辦法接受2人的年齡差，以及會罵髒話的個性，笑說：「講髒話在旁邊聽了都很不開心，剛剛還覺得你『生理期』來了。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。