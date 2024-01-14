王德傳茶莊首度打造新春系列「普洱禮盒」，以古茶樹來製作綠製普洱（德傳春蕊）和黑製普洱兩款茶禮。（王德傳茶莊提供／朱世凱台北傳真）

迎接龍年到來，專研台灣茶文化的「王德傳茶莊」打造「春好．如初」系列新春茶禮，以經典雋永的品牌紅，結合各式道地茶品，凝鍊出如同茶香綿遠的情意。該系列新春茶禮共有兩大類，分別是代表臺灣的烏龍茶與首次推出的年份普洱禮盒組。

烏龍茶系列包括「如藝禮盒」、「如喜禮盒」、「如初禮盒」、「如欣禮盒」。「如藝禮盒」內有臺灣高山茶系列茶品與仿古手工錫製茶，是致贈給品味生活者的不二選擇；「如喜禮盒」則選用嚴選阿里山烏龍和凍頂烏龍搭配，適合年節聚會闔家品飲。而「如初禮盒」則致敬臺灣製茶工藝的豐美，提供兩款廣受歡迎的茶品—北埔東方美人及2018紅水烏龍，供茶友選擇。入門款「如欣禮盒」由清香型烏龍帶領茶友一窺製茶人敬天製茶的精神。

品牌同時首次打造德傳普洱新春禮盒，王德傳自2006年壓製第一餅含有王德傳內飛的普洱茶餅開始，德傳普洱上市已邁入第17個年頭，期間王德傳從臨滄產區出發，開發不同風土的獨特滋味，並於2021年起登上拍賣市場，將德傳普洱帶向更遠的地方。此次禮盒敬獻給愛茶如癡的行家，特別選擇德傳普洱的起源地─「臨滄產區」，以古茶樹來製作綠製普洱（德傳春蕊）和黑製普洱兩款茶禮。食材與口感全新升級的古樹紅茶牛軋糖，選用香氣馥郁的古樹紅茶，將茶葉原葉慢磨成茶粉，再加入蔓越莓果乾和堅果之王─夏威夷果仁，製成一顆顆結合茶韻與奶香的牛軋糖，吃得出「法式甜點風」般的軟滑不甜膩，是佳節聚會上老少咸宜的茶食。

以品牌紅裹身的「春好．如初」禮盒，已於全臺實體門市及官方購物網站正式上架，期待透過款款道地茶禮組合，為新年傳遞誠摯祝福。