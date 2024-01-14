總統和立委選舉落幕，新竹縣國民黨拿下2席立委，但從總統得票可發現，民進黨創下得票新低紀錄，國民黨得票也消退，民眾黨大幅成長則直逼藍營，顯現新竹縣年輕族群不受傳統藍綠左右，「白色力量」已在新竹縣崛起！

新竹縣一向被視為藍軍大本營，但隨著遷住人口持續成長，住在竹北市社區大樓以科技族為主的中間選民，投票意向很難掌握，4年前民眾黨政黨票在竹北市拿下亮麗成績，柯文哲1月 4日在竹北市水圳公園舉辦開講活動，吸引滿滿年輕人，就讓藍軍感覺不妙。

總統新竹縣開票結果，侯友宜12萬6016票得票率37％，柯文哲12萬0985票得票率35.5％，藍白差距不到2％，賴清德9萬3309票得票率27.4％，創綠營總統選戰得票率新低紀綠。

新竹縣政黨票部分，國民黨13萬2160票，民眾黨9萬6734票，民進黨7萬9315票，從藍綠白總統得票和政黨票比較，可發現新竹縣選民有分裂投票現象。

而新竹縣最大票倉的竹北市，柯文哲拿到4萬5955票最高，次為賴清德3萬7154票，侯友宜3萬6780票，民眾黨政黨票在竹北市展獲最多3萬8769票，次為國民黨3萬7982票，民進黨3萬0665票，顯示「白色力量」在新竹縣崛起，並以竹北市最為顯著。

民眾黨在新竹縣未推立委候選人，一選區國民黨徐欣瑩8萬4千多票得票率55.91％，贏民進黨詹紀緹4萬5445票得票率29.91％，當選原就是預料中的事。

而二選區是藍綠黃三角督，國民黨林思銘以7萬6千多票44.82得票率順利連任，王婉諭6萬3千多票得票率37.19％居次，民進黨曾聖凱只拿3萬多票得票率17.98％，就比較令人意外，地方政壇認為王婉諭個人努力吸引中間選民外，綠營似有操作棄保的跡象。

2年多後緊接著縣市長、鄉鎮市長選舉，以民眾黨在新竹縣得票率來看，若有適當政治人物參選縣長和竹北市長，可能有一博的機會。