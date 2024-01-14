資深女星于美人以無黨籍身分參選台北市中正萬華區立委，在投票當天被拍到大理國小投票，被問到心情，她也分享自己的幸運小物如的法輪、護身符等，于美人笑說萬華區選民好像跟她同個脈搏，走在路上經常被關心身體健康，大讚萬華是個溫暖特別地方，雖然落選，但于美人相當感謝大家的支持，在臉書寫下感言，其中傳出鬧翻的詹雅雯也說話了。

于美人表示，人的生命就是不斷往前進，但她趁著昨晚回顧過去9個月來的種種，是一趟特別的生命經歷，有非常多感觸，開票後即會向大眾公開選後心得，得知落選後，她先是露面感嘆：「政黨還在依賴鐵票，殊不知就是鐵票，讓政黨生鏽了。」回到家整理心情之後，也在臉書寫下136字感言，立刻引來大批星友留言加油打氣，其中傳出鬧翻的詹雅雯也說話了。

于美人感謝投她票的民眾，直言那是極有重量的一張票，「過去9個月來，我堅持獨立參選，並非我特別勇敢！而是因為我知道有些事就是對與錯、有些事就是贏與輸，我絕對不會因為勝負而改變我的信念，我希望萬華/中正區的美好價值繼續被保留，希望這次選舉最後的贏家是萬華/中正區的選民們，再次謝謝您給我的每一張票！感恩。」

貼文一出，許多演藝圈好友紛紛留言，而先前傳出因為幫對手站台，而鬧翻的詹雅雯也現身留言：「美人姐辛苦了！您真的已經很棒了，非常佩服您的精神，您的打拼，您非常非常的了不起了！好好的休息，紅人榜等著您。」同樣是《超級紅人榜》主持人的蔡昌憲也喊話：「走過這一趟中正萬華的朋友，一定都超愛美人姐！！請姊好好休息一下，我們在紅人榜等妳回來。」