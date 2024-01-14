在台灣總統大選13日落幕隔天，美國在台協會（AIT）今（14）日宣布，美國代表團將於今日抵達台灣，此行成員包括前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg），AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）也將一同隨行。

AIT聲明強調，美國政府是遵循先例，在台灣總統選舉後邀請前資深官員以私人身分造訪台灣。

聲明指出，代表團將於15日與台灣各界政治領袖會面，「傳遞美國人民對台灣順利舉行選舉的恭賀，表達對台灣維持繁榮、持續成長的支持，並重申我們長久以來對台海和平穩定的關切」。

美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）。（資料照／美聯社）

路透社引述2名匿名人士指出，美國前高階官員於選後到訪是例行性的，並無不尋常之處。

英國《金融時報》（Financial Times）11日引述5名熟知內情的消息人士指出，拜登已委任民主黨籍前副國務卿史坦伯格，及共和黨籍前國家安全顧問哈德利率領此次跨黨派代表團訪台。

報導指出，拜登上任之初即派遣由前官員組成的2高階代表團訪台，以表達對台灣的支持，但在總統大選後即派遣代表團相當「不尋常」，有可能激怒北京。

中國大陸駐華府大使館回應《金融時報》報導時表示，中國「堅決反對美國與台灣地區有任何形式的官方接觸」。

一名前美國官員表示，拜登決定在台灣大選後即派出代表團相當冒險，恐引起反效果，這名官員說，美國值此敏感時刻的首要任務應該是鼓勵北京及台克制，派遣如此高階的代表團赴台，等於對台灣「熊抱」，為北京過度反應提供掩護，認為華府應該採取更隱晦的舉動。