彰銀看好射箭運動發展，2022年成立射箭隊、連2年捐助射箭協會，積極參與中華企業聯賽及國際賽事，透過以賽代訓方式培育具潛力的菁英選手，在2023年世界賽事中獲得1金3銀1銅實績，國內重要賽事獲13面金牌，顯見彰銀培育潛力選手的成效已逐漸展現。

彰銀董事長凌忠嫄表示，彰銀秉持扶植體育運動發展及傳承運動家精神的理念，長期贊助各項運動賽事，對獲取國際賽出賽資格及奪牌選手另外提供激勵獎金，推廣體育活動不遺餘力，2度獲教育部體育署頒發體育推手獎—贊助類銅質獎肯定。

除了培育射箭選手外，彰銀連8年支持台東縣體育會「各單項運動委員會績優及具有潛力選手培訓計畫」，培育基層運動選手，提供每位選手營養費、參賽費用、移地訓練及訓練用品等相關培訓經費，培訓選手中有4位已入選2024年奧運培訓計畫選手。

其中，台東縣體育會體操選手黃彥章，首度參加大型國際賽事杭州亞運即嶄露頭角，奪下競技體操男子團體銅牌，創下台灣隊史最佳紀錄。黃彥章目前就讀臺東大學，從小學起即獲得彰銀培植，至今長達8年，陪伴其一路成長，展現佳績。

彰銀指出，黃彥章個性堅毅，努力精進如地板、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓及單槓項目等體操六項，不斷充實自己具備更多體操技能，進而展現個人全能實力，在亞運比賽中表現穩定、潛力無窮，是體操界的明日之星。

此外，彰銀響應國家體育運動發展政策、推展社會運動風氣，自2009年起連14年贊助基隆市社會籃球協會舉辦籃球賽事，自2019年起支持足球協會舉辦多場足球賽事，增進全民參與體育運動風氣，為培育國家運動人才盡一份心力。

彰銀並從企業內部做起，提倡運動風氣，打造活力健康職場， 2022年獲得體育署運動企業認證標章。未來將持續贊助各類體育賽事、培育具潛力的菁英選手，協助運動選手發光發熱，為國家爭取最高榮耀，讓世界看見台灣，厚植台灣與國際接軌的運動軟實力。