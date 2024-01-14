2024總統大選昨（13）日晚間揭曉，國民黨推出的「侯康配」落敗，侯友宜昨表示，非常遺憾未能完成政黨輪替，「我讓大家失望了」。國民黨副發言人康晉瑜今則認為，這次選舉國民黨做對3件事，並強調朝小野大的新局，國民黨沒有內耗本錢。

隨著大選結束，有些人認為國民黨主席朱立倫應為敗選負責，另外也有「罷侯」聲浪傳出。對此，康晉瑜表示，在選戰中受盡最大屈辱、抹黑、攻擊的侯友宜、朱立倫昨向每位團隊夥伴握手、鼓勵，也看見他們面對挫折不氣餒、面對挑戰不退縮的堅毅態度。

康晉瑜認為，這次雖未能符合政黨輪替的期待，但國民黨在國會席次上增至53席，重返國會第一大黨，成為未來監督民進黨政府施政的最重要力量，也反映民眾對國民黨的期待，更顯示國民黨沒有走回頭路的本錢，需要在正確的路上加速前進。

至於這次選舉，康晉瑜說國民黨做對3件事，包括國民黨加速年輕化改革道路，讓國人看見世代交替的希望、國民黨為兩岸問題提供新的論述解藥以及國民黨以前所未有的團結面貌展現給國人。

康晉瑜強調，國民黨在正確的路上或許走得不夠快，但絕對不能走回頭路，或再讓人看見國民黨不思發揮監督制衡，只想鬥垮黨內同志的權謀印象，「朝小野大的新局，國民黨沒有內耗本錢」。