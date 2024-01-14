名人堂球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）在播客節目談論自己沒有成為總教練的原因，他自認缺乏耐心。「我會打人。如果我叫你去做某件事，你不肯做，我就會打你。」歐尼爾去年也說過，他是老派的人，像是萊里（Pat Riley）、傑克生（Phil Jackson）、帕波維奇（Gregg Popovich）那樣，不懂年輕世代的想法。

「我可能沒辦法執教，我是傳統派的思維，我不認為我有辦法與新世代球員產生共鳴。」歐尼爾也曾開玩笑說，如果湖人出大錢請他執教，他還是會答應的，只是至今沒接到電話。「沒有任何人邀請過我執教，不過我還是想成為老闆。」

歐尼爾自認性格不適合執教，名人堂球星魔術強生也是如此，魔術強生1994年轉換跑道成為湖人總教練，但只留下5勝11敗就離去。

魔術強生分享過自己的經驗，那時候湖人控衛是范艾克索（Nick Van Exel），魔術強生在場邊大吼「他有空檔、他有空檔」，幾次之後助理教練就把強生拉到一旁說：「他的視野和你不同，你看得見空檔，他看不見，所以你別再對他吼了。」強生感嘆這不是容易的工作，他因此更加尊敬總教練。

歐尼爾也懷疑湖人現任總教練漢姆（Darvin Ham）能否叫得動詹姆斯（LeBron James）與安東尼戴維斯（Anthony Davis），畢竟兩人都是戰功赫赫的沙場老將。歐尼爾說：「我沒有不敬的意思，但是漢姆沒拿過總冠軍、沒打過季後賽，你真的覺得他們會在重要時刻聽漢姆的話？」