2024大選於昨（13）日正式落幕，國民黨與民眾黨因藍白合破局，民進黨再次取得總統大位。一名網友指出，由於女友是民眾黨總統候選人柯文哲的「超級柯粉」，因此在柯敗選後，痛哭流涕，難掩難過之情；然而他卻因此向女友提出分手，怒斷8年情，更無奈歎道：「女朋友為一個選舉掉的眼淚，比自己這8年來的付出還多。」

一名網友昨天透過「Dcard」並以「總統選舉結束，女朋友也結束了」命題發文，指稱昨晚民眾黨總統候選人柯文哲敗選後，由於女友一向是超級柯粉，因此難掩悲痛，當場淚流滿面，該位網友直言：「沒選上哭的跟狗一樣，我比一個阿伯還不如」。

原PO進一步透露，他與女友交往期間，做牛做馬，對方失意時一定及時給予陪伴、關心、安慰，儘管如此卻仍遭到嫌棄，甚至對方還怒嗆：「你沒去投票，沒資格安慰我」。對此，他也解釋昨天缺席選舉投票，是因為工作因素無法走開。

「看到女朋友為一個選舉掉的眼淚，可以比自己在這8年來的付出還多，你會不會心灰意冷？」原PO表示，女友這番話如同冷水潑在頭上，回憶二人交往的8年期間，他自認付出很多，但女友卻從未有過多反應，更不必提痛哭流涕、感恩惜福；對比現如今，他更難過地認為，自己的地位甚至不如一個阿北。

貼文曝光後，頓時掀起一陣熱議，網友紛紛湧入評論串：「你們就是感情版的藍白合，都是理念不合就分了很正常，都怪柯文哲跟柯粉，你也沒多愛你女友，分得好」、「台灣會不會浪費下個4年我不知道，但至少你女友的下個4年不會被你浪費掉」、「說不定你的女朋友早就想分手了，怕被你報復，所以才故意裝成喜歡柯文哲的樣子」。