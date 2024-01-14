彰化縣長王惠美也到場替所有選手加油，而所有參賽得獎的燈籠，將會放在奠安宮裡展示一直到元宵節。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

北斗奠安宮為慶祝元宵節及上元天宮大帝聖壽，每年都會舉辦代表傳統民俗藝術的花燈彩繪比賽，邀請來自全國的大小朋友參與同樂，揮灑創意，14日上午上千名彩繪高手齊聚在廟埕前以「畫」會友，彰化縣長王惠美也到場替所有選手加油，而所有參賽得獎的燈籠，將會放在奠安宮裡展示一直到元宵節。

王惠美指出，北斗奠安宮是地方重要信仰中心，董事長陳在帶領團隊將媽祖慈悲精神發揚光大，成立奠安宮慈善功德會，常常協助公益活動，每年元宵前後舉辦的彩繪燈籠比賽，都吸引上千人參加，不僅讓喜歡畫圖的大小朋友揮灑創意，也帶動人潮進到北斗。

北斗奠安宮董事長陳在表示，今年全國彩繪燈籠比賽已經進入第8屆，參加報名的鄉親一年比一年多，今年突破上千位民眾報名，許多家長帶著小朋友一起來參與，讓奠安宮前擠滿近3000位民眾，比賽分成親子國小組、國中／高中組、以及大專社會長青組，每組前5名還有豐厚的獎金，最重要的事得獎作品將於過年期間在奠安宮展示。

王縣長表示，俗諺中「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗」，四寶斗指得就是北斗，北斗過去是很繁華的地方，除了畫畫之外歡迎民眾到北斗街上吃美食；此外，在八卦山大佛風景區還有「月影燈季」活動，即日起到3月3日每天晚上5點30分至10點，每半個小時有大佛光雕秀的展演。