雲林縣政府14日在縣消防局舉辦「雲林縣義勇消防總隊總隊長就職暨112年消防及義消楷模人員表揚典禮」，縣議長議長黃凱（前右一）接下隊旗就任義消總隊總隊長。（張朝欣攝）

雲林縣政府14日在縣消防局大禮堂舉辦「雲林縣義勇消防總隊總隊長就職暨112年消防及義消楷模人員表揚典禮」，由縣長張麗善頒發縣議會議長黃凱「雲林縣義消總隊長聘書」，並感謝全體消防及義消人員共同努力的辛勞與奉獻。現場表揚今年度消防及義消楷模共57人，鼓勵大家用善心義舉守護雲林。

張麗善表示，黃凱議長一直十分關心義消救災、救護、防火宣導等工作，議會期間對於消防局預算支持不遺餘力，現在接任雲林義消總隊總隊長職務，期待與消防及義消弟兄姊妹共同堅守崗位，讓縣民免除災害威脅，希望所有義勇消防同仁，能成為消防人員的強力支援，打造雲林安和樂利生活環境。

張麗善說，縣府不斷扎根火災預防、災害搶救及緊急救護發展，強化義勇消防、鳳凰救護、防火宣導義消的各項福利制度，為提升雲林消防局救災、救護戰力，2023年與2024年持續編列預算採購30米雲梯車等各式消防救災車輛，以及消防衣帽鞋300多套等裝備器材。

張麗善提到，今年6月虎尾第2消防分隊將落成啟用，可提升分隊人員居住品質，精進大虎尾地區防火、救災、救護能量。縣內義勇消防人員保險福利也更加完善，平安保險投保金額先從每年每人900元提升至1000元，今年再度增加至每年每人1200元。

張麗善指出，經過這幾年努力，縣內住警器安裝率已達99.8％，並有87件住警器成功示警案例，成功挽救民眾免受祝融之災；推動12導程心電圖機鋪網計畫，已達成「一救護車一心電圖機」完整照護規畫，可及時將心肌梗塞患者送往醫院治療，目前OHCA救活率已從以前的7％上升至21％。