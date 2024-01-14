民眾黨前立委蔡壁如雖敗猶榮，14日展開謝票行程。（陳淑娥翻攝）

民眾黨前立委蔡壁如雖敗猶榮，14日展開謝票行程。（陳淑娥翻攝）

民眾黨前立委蔡壁如被徵召到台中第一選區挑戰立法院副院長蔡其昌，最終雖吞下敗仗，卻是雖敗猶榮。蔡壁如14日表示，來海線半年獲選民大力支持，之後會成立自己的團隊，繼續在台中深耕。

蔡壁如空降艱困第一選區挑戰蔡其昌，僅小輸長期深耕地方的蔡其昌6000多票，顯見其個人魅力不容小覷。

蔡壁如今天展開謝票行程，針對民眾黨得票率居第三，她受訪時表示，這次大選，柯主席得票率高過於預期，小黨在沒資源及經費不足下，可以打到這樣，這也是展現民主的風範；黨內一向都有檢討的過程，給一點時間，黨內會開始蒐集意見，作為下次改進的方針。

蔡壁如指出，她是民眾黨徵召來艱困的第一選區，盧市長給予非常大的協助，之後F4加蔡打出亮麗成績，顯示團結力量大，集結所有可以團結的力量，才能打贏勝仗，她的對手非常強大，在海線經營10多年，她來這裡僅半年時間，可以經營到現在這樣，很感謝選民的鼓勵，之後會成立自己的團隊，持續在台中深耕。