香港資深男星李龍基有「TVB御用皇帝」之稱，近年淡出演藝圈，但與小36歲女友王青霞（Chris Wong）的爺孫戀卻引發外界關注，這段期間先是傳出李龍基將房產過戶給女方，之後原訂在去年底結婚，但卻突然喊卡，使女方被網友質疑「拿到錢就跑」；對此，兩人出面回應，更透露Chris曾因此遭到一名男子怒罵「騙錢」更被對方襲擊。

李龍基去年傳出將不動產轉至Chris名下，並全權交由Chris收租、管理；對此，據《香港01》報導，李龍基與Chris一同受訪時澄清，自己未將房產轉至Chris名下，並透露Chris家境富裕，從小赴美念書於常春藤大學畢業，曾修讀飛機駕駛及直升機課程。

接著，李龍基提到，有次疑似粉絲因誤信該傳聞，導致Chris在某次搭公車時遭到一名男子怒罵「賤人！不要騙李龍基！吐回七層樓給他！」更在她下車前踩了她的小腿，導致她跌倒臉部、手臂及背部多處瘀青，而事後該名男子逃跑了，李龍基從此也不准Chris單獨出門。

至於兩人先前原訂去年底結婚卻臨時喊卡一事，李龍基澄清，是因為女方家裡有喪事，一百天內不能結婚才延後，而Chris也沒有像外界傳的有悔婚的想法；此外，李龍基也透露，Chris與自己孩子相處融洽，女方父母雖一開始反對兩人戀情，但至今已逐漸接受了。