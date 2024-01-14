桃園市大溪區山豬湖生態園區2期工程將於農曆過年前開園，地方期盼能闢建停車場，才能提升遊客造訪意願帶動大溪觀光。（李柏坊提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市大漢溪山豬湖生態親水園區，每年夏季是賞荷秘境，桃園市政府執行2期工程，將面積擴大為28公頃，規畫山林軸帶與濱溪軸帶2條觀察路徑，讓民眾近距離了解溼地生態，預計將於農曆春節前開園，為紓解遊客停車問題，市府水務局將整理鄰近空地，作為臨時停車場使用。

市府水務局指出，大溪區山豬湖原本是非法占用的私人主題樂園，入侵物種大肆擴張、人工水池髒亂，辦理山豬湖生態親水園區第1期工程2018年完工，面積18公頃建設環場步道、連外道路、清除園區廢棄物、營造生態環境，啟用成為地標景點，每年超過20萬人次入園。

山豬湖2期工程市府再投入7500萬元經費，園區以山河為主軸規畫2大觀察路徑，其中山林軸帶與崖線扣合，採用循環經濟理念，透氣透水及現地土壤再利用鋪面，維持自然景觀，同時減碳並提供多孔隙生態；濱溪軸帶引入鄰近的永福溪溪水，打造長達600公尺的生態河道，還原河道記憶，成為原生高體鰟鮍與共生田蚌的復育基地。水務局也說，未來將與環保局持續監控水質，並結合大溪木藝生態博物館導覽，與市府觀光旅遊局一同行銷水岸美景。

市議員李柏坊指出，大溪創造許多新的優美自然觀光景點，然而長期以來假日停車位不足及塞車問題，卻成為阻礙觀光發展的嚴重問題，山豬湖生態園區同樣面臨停車位不足窘境，建議市府配套措施，可在中庄調整池及中庄吊橋底下，還有可用空間可闢建成為停車場，要做到遊客車輛停放分流，才能提升遊客造訪意願。

水務局長劉振宇表示，為了因應農曆春節期間的遊客，將於山豬湖生態園區鄰近的空地，闢建臨時的停車場因應春節出遊的車流，另大嵙崁水與綠休閒園區也有計畫闢建停車格位，由農業局向中央申請，後續也將跨局處合作，期盼改善相關問題。