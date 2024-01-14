睽違4年再度舉行大型尾牙，台新金控今(14)日於台北南港展覽館盛大舉行旺年會，不僅席開超過一千桌，超過一萬名員工及賓客到場，規模更創歷年之最，摸彩的總獎金更是突破千萬，中獎率高達六成五，雙雙創下該公司新猷。

台新金控董事長吳東亮在萬人員工夾道簇擁下熱鬧進場，展現一貫的親和力向同仁揮手致意、也與在場所有人留念合影。吳東亮致詞時向大家拜早年，感謝全體員工一整年的辛勞以及認真付出的精神，同時期勉團隊未來在新的一年龍圖大展。

台新金控長期以來致力於推動ESG永續發展，以「認真，讓美好永續」為主軸，訂立台新集團之ESG永續發展目標並積極落實。而台新的投入成果也展現在去(2023)年12月公布的道瓊永續指數，一舉名列銀行產業別的全球及臺灣雙料冠軍。此外，台新金控也逐漸構建完整的金控版圖，包括2021年加入的台新人壽、2023年成立的台新期貨、台新育樂以及新成軍的臺北台新戰神職業籃球隊，皆是首次參與台新金控旺年會，也為活動增添全新風貌。

台新金控在睽違四年後再次舉行大型尾牙活動，該公司今年的旺年會不僅參與人數與摸彩獎金創新高，台下也精心準備知名五星級飯店桌餚，滿足員工的味蕾。而台上表演節目同樣毫無冷場，除了有年輕帥氣的臺北台新戰神球員以及青春洋溢的Taishin Wonders啦啦隊員群起熱舞，HIGH翻所有觀眾外，還有多個由台新員工組成的表演聯隊，展現精彩絕倫的演出，獲得所有員工的如雷掌聲。

值得一提的是，台新金控今年提供超過6,700個獎項，也用心在活動會場展示台新認真故事館，使同仁都能感受到「認真，讓美好永續」的精神，以及公司長年來對偏鄉和體育的支持。活動的尾聲，吳東亮更攜手夫人彭雪芬上台，抽出最後的加碼獎金200萬元，讓整場一萬多名員工氣氛High到最高點，也為本次旺年會成功畫下完美句點。