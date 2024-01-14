南投縣黃姓男子騎乘大型重機，因不滿後方車輛鳴按喇叭，竟在車道中驟然停車，警方接獲檢舉予以告發，黃男向台中區監理所申訴，遭裁處1萬8000元並記違規3點，黃男主張後方車輛突然按喇叭，導致嚇一跳停車察看，此乃面對可能緊急狀態之人類本能反應，提起行政訴訟，請求撤銷原處分，法官認黃男上訴無理由予以駁回。

根據裁決書指出，去年（2023）4月間，黃姓男子騎乘大型重機，行經台中市大里區爽文路口時，在車道中暫停違規行為，被後方汽車駕駛人以行車記錄器攝錄，逕向轄區霧峰分局大里分駐所檢舉，警方依《道路交通管理處罰條例》舉發，黃男收到通知單向監理單位提出申訴，仍遭裁處18000元、記違規3點，並參加道路交通安全講習。

黃男不服裁決提起行政訴訟，主張紅燈轉綠燈僅一秒之際，後方車輛（即檢舉人）突然鳴按喇叭示警，致其嚇一跳，以為後方有什麼突發狀況必須緊急停車確認狀況，此乃人類本能面對可能緊急狀態，確認有無風險之本能反應，非無故驟然停車，請求撤銷原處分。

法官認為，黃男所稱因後方車輛鳴按喇叭，而緊急停車並確認狀況，縱然屬實，仍非屬車輛於行駛中遇重大危險性或急迫性突發狀況，難謂此為車輛在行駛途中驟然減速、煞車或於車道中暫停之正當理由，黃男指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回，本判決不得上訴。