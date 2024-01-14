2024大選落幕，民眾黨取得8位不分區立委席次。民眾黨主席柯文哲今照常上工，下午1時許在台玻大樓與準立委開會，被問及立法院考慮與誰合作、是否推副院長人選，柯僅稱「等一下開會再講」。民眾黨不分區提名立委陳昭姿說，要跟執政黨合作要非常審慎，也許有些議題可以，但角色不能錯亂。

民眾黨成為立法院關鍵少數，未來8席將左右相關法案，藍綠陣營今陸續喊出要與民眾黨合作的聲音。民眾黨不分區第3名的陳昭姿表示，今日開會主要是學習國會運作，自己是新手，要上的課很多，她也不知道今日議程是否會討論與其他政黨合作，但這是非常重大的議題。

陳昭姿說，民眾黨雖然是最小黨，但民進黨失掉250萬票，加上國民黨失掉58萬票，剛好300多萬票交給柯文哲，大家都沒贏輸，民進黨跛腳回到陳水扁總統時代，在國會不在是多數，民眾黨會成為關鍵力量，藍綠當初夾殺柯文哲，如今情況始料未及。

至於個人傾向跟誰合作？陳昭姿說，次比較多綠營流失選票到民眾黨，她個人認為要慎重考慮，在野黨職責是監督執政黨，要跟執政黨合作要非常審慎，也許有些議題可以，但角色不能錯亂。

對於是否支持韓國瑜？民眾黨不分區第6名的林國成說，不分區以黨決定為主，據他了解，現在還沒談要支持誰，政治版圖來看，藍綠都希望民眾黨支持，兩陣營有沒有談，目前還沒接到消息。至於個人傾向誰，他說，剛選完，想法不太準確，應沉澱後決定，現在還沒有絕對性。

另會不會推派副院長人選，林國成說，還不曉得，但是民眾黨方向很清楚，走自己的路。

針對藍營將在野輪替的責任指向民眾黨，林國成說，這有必要嗎？勝選要高興、敗選要檢討，任何一個競選團隊，勝敗都要負責，勝選有優點，敗選也有缺點，沒有誰怪誰的問題，經過多次選舉，選舉後檢討自己最重要，怪誰不重要。