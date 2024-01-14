新竹縣立委一選區國民黨徐欣瑩昨天以8萬4千多票，高達55.91％的得票率順利重返政壇，14日她展開謝票行程時指出，國民黨在國會未過半，當選立委和不分區立委都是戰將，會為民眾守護真正的民主和自由，至於立院藍白合將是黨與黨之間的溝通。

徐欣瑩感謝一選區幫忙及投票給她的民眾，說她早上接獲黨主席朱立倫的恭賀的電話，期許我們新當選的立委在國會是勇猛的戰將，一定要為台灣的人民，有更多福國利民的法案。

外界認為這次立委選舉是縣長選舉的前哨戰的問題，徐欣瑩回應說，新竹縣有很多急需要在中央努力的建設和福利，她會在中央極力爭取經費，協助縣長楊文科和各鄉鎮長一起努力。

「民眾的期待要讓新竹縣更好！」徐欣瑩說，更利的交通是快速發展的新竹縣最需的，改善交流道的壅塞和各鄉鎮的交通結點，有的需要新闢道路，有的要建高架橋，交通建設的經費她會極力來爭取。

徐欣瑩並說，前瞻的教育包括國中小和高中，不管是新設校及設施，她也會全力來爭取，竹北西區需要農漁產設施到坡頭漁港的改建，鳳山溪堤防、沿河步道及國民運中心等建設，都需要龐大的經費，才能讓民眾有更好的環境，她都會全力來爭取。