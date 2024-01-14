布袋鎮旅北同鄉聯誼會今天回到布袋頒發獎助學金，受助學生表示感謝。（布袋鎮旅北同鄉聯誼會提供／廖素慧嘉縣傳真）

台北市布袋文化協進會（布袋鎮旅北同鄉聯誼會）關心故鄉教育，今天風塵僕僕回到布袋頒發獎助學金給11所國中小學校的清寒學子，期勉學生們力行孝悌，敦品勵學，為家鄉爭光。

布袋鎮旅北同鄉聯誼會理事長莊耀辰、獎學金主任委員蔡宗穎、常務監事高德發及理、監事率工作人員，今早搭高鐵回嘉義，先到過溝國小頒發獎助學金給貴林國小、過溝國小、過溝國中等3所學校。

接著再到布袋國小頒發獎助學金給布袋國小、布袋國中、景山國小、新塭國小、好美國小、永安國小、布新國小、新岑國小等8所學校。

布袋鎮旅北同鄉聯誼會表示，該會由布袋鎮旅居北部地區的鄉親組成，大家特別關心家鄉情形，除了家鄉「急難救助」外，最近幾年都回鄉頒發「故鄉學子獎助學金」，獎助學金經費都是鄉親的捐獻，這次共頒發近40萬元。

布袋鎮旅北同鄉聯誼會表示，希望藉由獎助學金獎勵故鄉學子力行孝悌，敦品勵學，扶助優秀清寒學子，還有獎勵發揮才藝，為家鄉爭取榮譽，勇於改過向善，力爭上游。