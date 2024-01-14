大寒周六（20日）報到，專研塔羅的小孟老師在臉書上表示，有些人遇冷則發，越冷越旺，他分享在工作、愛情、財運三方面最旺的前3名星座，來看看誰能在大寒期間行情看俏。

▌工作好運TOP 3

第3名 : 處女座

在溝通方面能自信和清晰的表達自己，並在交流中表現出創造性，同時也能夠保持專業。

第2名 : 金牛座

你在個人成長、自我表達或工作領域的發展，會有不錯的機會，可能是新的項目、提升或工作上的變化。

第1名：獅子座

在外表和個性上具有吸引力和魅力，有助於在人際關係中建立和諧的聯繫，同時會有很強的自信，能夠在商業經營方面取得不錯的成績。

▌感情好運TOP 3

第3名 : 摩羯座

與另一半尋求共同價值的觀念，可能促使你更深入地了解自己和伴侶，將能建立起更穩定的感情關係。

第2名 : 天蠍座

可能會把重心放在家庭或伴侶的關係上，除了能得到這方面的感情溫度外，還能與家人或伴侶建立起事業關係。

第1名 : 雙魚座

你能更聰明且有自信的表達內在想法，有助於與伴侶明確溝通，尤其是排除誤會。

▌財運好運TOP 3

第3名：牡羊座

表現出較豐富的創意幫自己獲得財富，也有機會在工作上有較聰明且有效的表現，提升自己的財務狀況。

第2名：巨蟹座

愛情有機會幫助你得到更廣的財務收入，若有家族事業的，更能與家人有效的溝通，進而提升財務水平。

第1名：雙子座

你在藝術方面有不錯的表現，能夠將興趣發展成事業，進而增加不少的收入來源，更有機會取得投機方面的偏財。