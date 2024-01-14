國民黨高市黨部主委黃昭順過去是高雄市左楠區資深立委，但2020年挑戰9連霸之路失利，這次推派高市議員李眉蓁上場，選前黃昭順撂狠話「拜託，讓李眉蓁當選，否則我真的要去跳蓮池潭。」選後李眉蓁敗北，綠營狠酸要黃昭順兌現，黃昭順則說那是開玩笑，反嗆「桃花黨先管好下半身再說！」

事實上黃昭順2020年選立委時，也曾說過「選輸要跳蓮池潭」，最後選輸了，不少人特別到她臉書洗版，事後對手劉世芳還幫忙緩頰。不過，這次黃昭順為輔選李眉蓁時再度開支票，若李眉蓁沒當選，她就要跳蓮池潭，再度引發網路熱議。

民進黨高市議員簡煥宗直說，「黃昭順是不是說要跳蓮池潭？我賭她跟上次一樣，不會去跳，如果黃昭順要去跳蓮池潭當天，我發500份雞排」。民進黨高市議員黃文志也在臉書發文「蓮～池～潭～X2」暗酸黃昭順欠2次跳蓮池潭，還說自己要贊助潛水衣。

對此，黃昭順表示，那是開玩笑的談話，反嗆國民黨的事輪不到民進黨說三道四，「桃花黨的下半身先管好再說，一個比一個嚴重」，況且民進黨總統只剩500多萬票，代表60％的民眾還是希望下架民進黨。