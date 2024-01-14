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創下史無前例2度全票MVP，大谷翔平下賽季確定「少一刀」，想要在國聯MVP競爭中出線有難度，大聯盟官方社媒「MLB Network」轉貼美國知名博弈平台「BetMGM」所公布的國聯MVP賠率榜，將大谷翔平列在第3位。

去年球季尾聲，大谷翔平接連遭遇手肘、腹部傷勢，提前結束在天使的最後一個賽季，不過因美聯全壘打王已是囊中物、投手丘上也早早拿下10勝，當時《Fox Sports》公布美聯MVP賠率，提前報銷的大谷翔平相當受歡迎，一度來到「-20000」的數字，也就是下注20000美元，僅能獲得100美元的報酬。

大谷翔平想要在不同聯盟連莊MVP的難度倍增，除了國聯高手雲集之外，過去從來沒有任何選手，能夠以全職指定打擊身分奪下年度MVP，大谷翔平勢必得打出超越去年賽季的成績。

據BetMGM的國聯MVP排行榜，上賽季交出歷史第一次「40轟、70盜」成績的勇士強打外野手小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），被看好能夠完成連莊任務，賠率為+525（下注100可獲525元）。排在第2的則是大谷翔平隊友貝茲（Mookie Betts，+650），他在上季也入圍年度MVP最終決選名單。接下來依序為大谷翔平（+900）、費城人隊哈波（Bryce Harper，+1200）、教士隊小塔提斯（Fernando Tatis Jr.，+1200）、道奇隊弗里曼（Freedie Freeman，+1200），前6人中就有3位道奇球員。