總統大選國民黨「侯康配」吞敗，雲林縣長張麗善14日在臉書PO文，呼籲此時此刻大家要團結，不能選後找戰犯，更不能把矛頭指向黨主席朱立倫。此次雲林縣立委選情表現可說是歷屆選舉最佳成績，也希望黨內及國人不要因為選舉結果再次造成分裂，應該要展現團結氣勢，不要再被見縫插針。

張麗善在臉書表示，她想要說句公道話，朱立倫擔任黨主席以來，在重要的3場戰役當中贏了2場，不只在2022年五合一選舉，贏了15席縣市首長選舉，且在六都當中贏得四都，這是有史以來最好成績，此次總統選舉雖然失利，無法達成政黨輪替目標，但成功拿下52席立委，成為國會最大黨，這些成果都不容抹滅也不容忽視。

張麗善說，此時此刻黨內先進前輩應該要收拾起悲憤的心情，盡速調整腳步，全力支持朱立倫主席，盡速整軍準備蓄勢待發，發揮最大在野黨監督力量，才不致辜負百姓期望，好好努力為百姓謀福利，重拾百姓對國民黨的信心，加油！大家一起努力、大家一起團結。

張麗善指出，國民黨區域立委及不分區立委占立法院52席，在雲林縣的表現更是能夠看出黨中央以及選辦的努力，拿下海線1席立委，不分區更有韓國瑜、許宇甄、張嘉郡，未來4位立委將替雲林縣在中央發聲，讓縣政能夠順利推動。