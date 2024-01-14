「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」可同時吃到上層酸甜草莓生乳酪、下層無糖優格生乳酪和底層爽脆餅乾3種口感與風味。（起士公爵提供）

迎接酸甜浪漫的草莓季，甜點名店「起士公爵」推出浪漫限定版「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」，小農產地直送的鮮嫩草莓搭配酸甜純淨乳酪，這款限定新品最特別的是還獨家添加來自花東縱谷稀有的「水晶洛神」萃取，讓民眾吃蛋糕還能打造水噹噹陶瓷肌，把美麗吃進肚。訂購5吋「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」，可享免運好康。

「起士公爵」嚴選初冬第一批新鮮草莓，有著馥郁香濃的果香，更與小農合作產地直送，蛋糕設計雙層生乳酪，上層是酸甜的草莓生乳酪，下層以無糖優格製成優格生乳酪，底層以爽脆餅乾增加口感，咬一口就能吃進三種風味，酸甜交錯彷彿初戀般青澀滋味，甜而不膩，清爽宜人。

「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」共推出5吋蛋糕與杯子蛋糕2種尺寸，購買5吋「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」，享免運優惠。（起士公爵提供）

「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」頂層鋪滿8大顆嬌嫩欲滴的新鮮草莓，內餡也有新鮮草莓果粒，搭配生乳酪蛋糕讓層次更分明，香甜中帶些微酸，果香與乳酪完美結合。這款蛋糕更獨家添加來自花東縱谷的稀有「水晶洛神」，業者表示：「草莓維他命C豐富，而水晶洛神有助於肌膚細胞分泌玻尿酸，吃進嘴裡嘴甜心暖，還能養顏美容，保持水噹噹美肌。」

業者推薦享用「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」3種美味吃法，一是冷凍取出後直接享用，有草莓優格冰淇淋般的口感，入口10秒乳脂香在嘴中散開，好吃到讓人吃完還想再吃；也可選擇冷凍取出後，室溫放置10分鐘，則有冰心雪糕、帶有小碎冰的口感；若靜置20分鐘，蛋糕體會更濕潤綿密，適合喜愛細緻口感的人。

「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」共推出5吋蛋糕與杯子蛋糕2種尺寸，無論是歲末年終與親友同樂，或是獨享一個人的美好「食」光，通通可以被滿足。業者釋出年終回饋，購買5吋「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」可享免運優惠，加碼附贈限量的質感玫瑰心蛋糕刀。