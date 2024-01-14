2024大選結果出爐，民進黨贏得總統選舉，不過立院出現「朝小野大」情形，國民黨並成為最大黨。對此，資深媒體人黃揚明指出，儘管民進黨依然執政，但在野黨這次掌握了一樣武器，能讓他們「謙卑謙卑再謙卑」。

黃揚明今（14）日在政論節目《新聞大白話》表示，若民進黨總統當選人賴清德未來還是用他過去在台南市200天不進議會、強拆南鐵等邏輯施政，民進黨將會很難過，因為立法院有倒閣權。

黃揚明指出，倒閣權成立的門檻是3分之1立委提案，過半數立委同意，當政府若有施政不利，或是不公布高端合約等「亂搞」行為，在野黨可能就會搬出「提倒閣案」這個武器。

在黃揚明看來，在野陣營現在過半，且在高端議題上沒有不同意見，在其他監督政府議題上，他們可能也會在同一陣線上，「這跟藍白合不合沒有關係」。因此，黃揚明認為，在野黨未來終於能夠讓民進黨謙卑，因為若是執政黨國會過半，他們不可能謙卑。