高工局辦理國道1號後勁溪過水橋新建工程，將於15日、16日晚間10點至隔日上午6點，封閉南下楠梓交流道至鼎金交流道路段，高雄市交通局提醒，可從台22線旗楠公路，轉台1線高楠公路，再轉往大中一路回到高速公路繼續南下。

高雄市交通局表示，高公局南區養護工程分局辦理「國道1號後勁溪過水橋新建工程」，因工程需於後勁溪橋鋼箱梁吊裝作業，因此15日、16日晚間10時至次日6時，將封閉管制國道1號南下楠梓交流道至鼎金系統交流道路段。

因應施工封閉，交通局公布替代道路，南下車輛自楠梓交流道出口下匝道後，可右轉經旗楠公路、楠梓新路至高楠公路，並沿台1線行駛至左營區大中一路左轉，經大中一路行駛往鼎金系統交流道進入國1南下匝道入口，即可回到國道1號繼續南下行程。

交通局提醒，車道管制期間行經車輛管制區域時請減速慢行，依既有指示牌面及施工單位所設導引牌面說明行駛或提前改道，並請遵守管制人員導引，以確保行車安全，若要了解高速公路最新路況，可收聽警察廣播電台，或可撥打高速公路局「1968」免付費客服專線。