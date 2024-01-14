大陸上海近日流傳出一段影片，事發在10日凌晨3時許，一家5口居住在社區6樓，樓下發生火警但沒人通知，一家人睡夢中驚醒，父親為了要救7歲女兒，最後無處逃生，從高處墜落雙雙倒臥花圃，導致女兒當場死亡，父親經送醫後還在ICU觀察，尚未脫離險境，拍攝影片的女子抱怨「為什麼樓下著火，傷亡的卻是自己家？」

根據大陸媒體《鳳凰網視頻》報導，發布的影片中，一幢樓房的低層（5、6樓）燃起大火，一名女子撕心裂肺地哭喊著，「快點跑下來，快點啊！」影片中間是傷者在醫院的救治鏡頭。此後，一名老人撫摸著一名小女孩的照片，痛哭不已。影片的最後，是大火撲滅後房間被燒的慘狀。

影片拍攝者表示，「（家裡）全是濃煙，看不見呼吸不上來。我們家5個人，媽媽管奶奶，爸爸管妹妹，所以我就管好自己，根本看不見別人，也聽不見，全是劈裡啪啦的聲音。我當時到樓下一個人都沒有，我都心發顫。」

5樓起火戶內部已經燒的一團亂。（圖／翻攝搜狐新聞）

她指出，「我媽媽和奶奶是第二隊下來的，火已經燒到我家門口的客廳了。我媽媽真的很勇敢，拖著我奶奶從火裡鑽著跑出來，所以她們都有部分燒傷燙傷。妹妹爸爸在後面，可能火太大，實在衝不出，就去陽台了，那邊相對燒的少一些。爸爸跟妹妹最後被發現是在1樓，爸爸現在ICU搶救，清醒了說抱著妹妹，跌下去了。我猜可能是火浪或什麼氣體太強，一股氣震出去了，因為妹妹被發現的時候在街上的花圃，飛了很遠，我真的心很痛很痛，睡覺前還好的，怎麼睡到半夜被煙嗆醒就這麼恐怖了，就這麼大火了啊。」

她說，「他（起火戶）要是大喊大叫把我們叫醒，那時候火勢一定還能控制，但是等我醒來逃下樓的時候，火勢就是我拍的影片這麼大了啊，這讓我們怎麼逃命啊？如果叫我們了，房子沒了就沒了，大家都平安就好啊！」

1月12日上午，事發小區居委會一名工作人員證實，1月10日凌晨三四點，居委會下轄的小區的確發生一起火災，一名小女孩不幸遇難，孩子的爸爸正在ICU搶救。「具體的起火原因，相關部門正在調查之中」，居委會工作人員稱，當晚失火的是5樓住戶，不幸遇難的小女孩住在6樓。火災發生後，5樓的男子已被警方帶走調查。