民進黨台中四選區立委張廖萬堅14日表示，將思考下一步。（張廖萬堅提供）

台中立委四選區綠地變藍天。國民黨新人、現任台中市議員黃馨慧之子廖偉翔，打敗力拚三連霸的老將張廖萬堅，廖偉翔上午謝票時力讚市長盧秀燕輔選功不可沒，而對於未來立院龍頭之爭，他呼籲在野應合作展現強力監督力道；尋求連任失利的張廖萬堅則說，很珍惜每張選票，將沉澱一下後再想想接下來的路。

廖偉翔今天一早掃街謝票，針對外界有人認為黨主席朱立倫應下台，廖偉翔說，這個時候不應該找戰犯，而是應該團結所有力量、整合在野的力量，才能監督政府，現在檢討無濟於事；國民黨身為在野最大黨，應該先把立院龍頭這場仗打好，展現最好的監督力道，韓國瑜輔選非常用力，也會是大家期待的人選。

廖偉翔說，藍白要好好合作，把立法院鞏固起來，才有辦法真正做到監督的力量，國會也需要改革，藍白有共同理念，任何福國利民的法案都應好好合作。

對於國民黨在台中市一舉奪下6席立委，市長盧秀燕被認為建大功，廖偉翔說，媽媽市長確實功不可沒，尤其台中在野的藍白合，她海納百川、幫蔡壁如輔選，整合能力非常厲害，未來期待盧秀燕繼續為藍營承擔，為人民貢獻。

張廖萬堅則說，選舉結果不盡人意，他要向支持的市民道歉，會珍惜26年來每張選票的肯定；自己已經選過9次選舉，政治歷練很豐富，接下來是要繼續在政治努力為台灣努力？或是在政治以外選擇不同的道路為台灣加油？會好好思考、沉澱、反省。

張廖萬堅說，中四選區游離票多，這次總統大選又是三腳督，過去挺自己的年輕人因柯文哲被大量切割，而藍白合在立委選舉做了合作連橫，使得選民投票轉移，在選舉後端形成逆轉，他尊重這個結果。