總統大選結果塵埃落定，台股在不確定因素消除下，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，從過往總統大選經驗來看，只要能「和平落幕」，不論藍或綠執政，都會有慶祝行情，綠營繼續執政，生技、軍工、節能、重電、綠能等綠「贏」概念股都會迎來較強勢的表現，不過，這僅是「短線激情」，因為今年的獲利、EPS並不會有太大改變，選後台股仍得回歸基本面，即將上場的台積電法說、美股財報周，正是檢視基本面最好機會。

台股日前受到總統大選、觀望氣氛濃厚影響，大盤持續在高檔震盪，PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸表示，現在選舉結果底定，不確定因素將在本周消化完畢，台股型態未翻空，消費性電子展新品齊發，中長線趨勢仍偏多，預料電子股人氣將回溫；尹乃芸表示，台積電法說會18日登場，所釋出的展望與營收數據，將成為市場風向球，加上台灣11月景氣燈號重回黃藍燈之上，台股多頭格局不變。

台股選前收在1萬7512.83點，周線依然下跌，惟周線跌幅大幅縮小至6.31點、-0.04％，平均日均量2822億元；蔡明翰表示，去年第4季企業庫存已去化差不多，股價也已上漲反映，第1季為傳統淡季，國際資金要回補仍需要時間，短期要攻上萬八仍具挑戰，但中長線多頭格局不變，短線可加碼「綠贏概念股」，但中長線布局，建議仍以電子族群為主。