第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉，松山區民有活動中心654投開票所，有284張未領用的總統空白選票遭竊，昨已在5樓圖書閱覽室內找回282張，警方14日持拘票、搜索票，依竊盜、總統副總統選舉罷免法罪嫌，帶回75歲郭姓男子，目前仍在釐清動機。

據了解，郭姓男子目前無業，居住在復興北路，遭帶回警局後成堅持不願透露2張選票的去處，經搜索住處，仍未找到遭竊的2張選票，員警與郭男的友人正在溝通，希望他交代選票的去處，同時釐清犯案的動機。

據了解，該投開票所昨晚在開票作業進入尾聲時，選務工作人員發現短少284張空白選票，松山分局獲報派員到場協助調查，結果在5樓閱覽室的書架上發現這批選票，經選務工作人員清點發現仍短少2張。

轄區松山分局成立專案小組展開調查，並訪談相關選務人員，調閱周遭監視器畫面及採集選票上的指紋等跡證，以追查嫌犯身分，以釐清其作案動機。