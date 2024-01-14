2024選舉落幕，為維護市容，桃園市環保局依循往例於14日積極展開全市各區的重要道路、公共區域範圍進行巡查及清理，共拆除4607件競選廣告物，在最短時間內恢復市容。

環保局長陳世偉表示，桃園市於2023年修訂「桃園市總統副總統及公職人員選舉設置競選廣告物使用管理規則」，進一步規範本市競選廣告物設置地點，政黨及任何人僅能在候選人競選辦事處及政黨辦公處為中心同側道路左右各30公尺以內，以及指定316座公園週邊道路同側路燈桿設置。

陳世偉指出，2024選舉相較上次九合一選舉競選廣告物的數量減少了近9成，顯見透過新規範的實施，競選廣告物數量大幅減少，市容環境迎來了一波清新的變革。14日動員246人、同時出動約89部車組清理競選旗幟、布條等，共拆除4607件競選廣告物。

環保局說明，各候選人的競選旗幟廣告依規定應自行清除，倘未於期限完成清除，將視為廢棄物逕行拆除清理，本次選後拆除動員桃園市環境管理處12區中隊利用周日出勤，加派人力及機具，迅速拆除競選廣告物以迅速回復市容原貌，經拆除的廢棄競選廣告物如為塑膠pp板將全數資源回收再利用。

環保局也提醒，市民若發現有競選廣告物未被及時拆除，可撥打1999專線即時通報環境管理處各區中隊，市府將會儘速派員清除。另也呼籲設置於私人場域設施的競選廣告物，候選人團隊或地主也可先自行拆除，攜手合作共同維護市容環境。