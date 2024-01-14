位於坪林區法務部廉政署廉政研習中心一帶，已可發現點點桃紅的櫻花攀上枝枒，為新年迎來一道紅色般的喜氣。（景觀處提供）

台灣近年掀起賞櫻熱潮，遊客不惜飛赴日、韓賞櫻。其實未必非得出國才能賞櫻，坪林區大林里通常是全新北市櫻花最早綻放的地區，而今年第一櫻則出現在汐止康誥坑溪，點點桃紅的櫻花已攀上枝枒，彷彿為新年迎來一道紅色般的喜氣。

景觀處說明，在台灣目前可見的櫻花品種，包含遍布範圍最廣、開花較早的山櫻花，花朵有5片花瓣會由淡紅轉白的染井吉野櫻，瓣多花朵大色深的八重櫻，花瓣大而色彩漸層多變的河津櫻，花苞群聚而蕊多的富士櫻等。隨著春天的腳步逐漸到來，即便前陣子天氣忽冷忽熱，不少地區的櫻花仍悄然綻放喜迎春。

景觀處表示，往年坪林區大林里的櫻花，總是擔任全市的先鋒，以山櫻為櫻花季揭開序幕。近年因為聖嬰現象及暖冬等因素影響，導致新北市多處櫻花開花時序有變化。

今年第一櫻出現在汐止康誥坑溪，而目前坪林該里沿路上的櫻花已有部分綻放，想觀賞初櫻的遊客，可至法務部廉政署廉政研習中心，沿著小路往山頭眺望，便能發現點點桃紅的櫻花已攀上枝枒。

景觀處指出，春天是屬於櫻花的季節，新的一年由新北市以山櫻開春打頭陣，另外知名度與話題性更高且深受國人喜愛的三色櫻、昭和櫻、富士櫻及吉野櫻等，預計2至3月期間的絢爛綻放，粉嫩的色彩將為新北市妝點出專屬的櫻花色系。

景觀處表示，屆時櫻花季期間，汐止、石碇、金山、三芝、土城及淡水區等地「遍地開花」，將舉辦各項應景熱鬧的賞櫻活動，期待已久的愛花同好可以透過新北蒔花好綻官網（https://cpqweb.com/ntpciflower/）或在臉書搜尋「賞花快報」，並按讚追蹤，即可搜尋到新北最新櫻花花況與情報。