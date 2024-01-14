財運要好，不是只會賺錢就夠了，還要懂得開源節流，塔羅牌老師艾菲爾指出，守財跟錢包息息相關，不是錢包越貴就代表財運越好，選對顏色才是關鍵，並分享12生肖所屬的專屬幸運色，如此一來就能開運、聚財。

艾菲爾在臉書粉專發文指出，錢包是迷你財庫，過年時選用正確顏色可發揮守財、聚財效果，建議可以查自己的八字喜忌，例如命理忌火，不能用紅色錢包；命理忌金，不能用白色、金色或黃色的錢包。如果不清楚八字喜忌，建議以深色的皮夾為主。

▍生肖虎、兔：五行為木，適合用綠色或藍色的錢包。

綠色是木的代表色，可以增強木的生旺之氣，有助於提升財運和事業運；藍色則是水的代表色，可以滋養木，讓木更茁壯，有助於增加收入和財富。這兩種顏色的錢包都可以讓屬虎、兔的人，在新的一年財源滾滾來。

忌用：白色（白色屬金，金剋木）

▍生肖蛇、馬：五行為火，適合用紅色或紫色的錢包。

紅色是火的代表色，可以增強火的旺盛之氣，有助於提升人氣和桃花運；紫色則是火中帶金的顏色，可以增加貴人運和權力運，有助於提升地位和名聲。這兩種顏色的錢包都可以讓屬蛇、馬的人，在新的一年有更多的機會和好運。

忌用：藍色（藍色屬水，水剋火）

▍生肖牛、龍、羊、狗：五行為土，適合用黃色或棕色的錢包。

黃色是土的代表色，可以增強土的穩定之氣，有助於提升健康和家庭運作；棕色則是土中帶木的顏色，可以增加學習和創造力，有助於提升智慧和才能。這兩種顏色的錢包都可以讓屬牛、龍、羊、狗的人，在新的一年有更多的安全感和成就感。

忌用：綠色（綠色屬木，木剋土）

▍生肖猴、雞：五行為金，適合用白色或金色的錢包。

白色是金的代表色，可以增強金的清潔之氣，有助於提升品味和形象；金色則是金中帶火的顏色，可以增加活力和魅力，有助於提升自信和吸引力。這兩種顏色的錢包都可以讓屬猴、雞的人，在新的一年有更多的魅力和風采。

忌用：紅色（紅色屬火，火剋金）

▍生肖鼠、豬：五行為水，適合用黑色或灰色的錢包。

黑色是水的代表色，可以增強水的深沉之氣，有助於提升智慧和隱藏力；灰色則是水中帶土的顏色，可以增加實力和耐力，有助於提升實力和堅持力。這兩種顏色的錢包都可以讓屬鼠、豬的人，在新的一年有更多的智慧和堅持。

忌用：黃色（黃色屬土，土剋水）