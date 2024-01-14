許多人都有過嘴破的經驗，而最常聽到的成因是火氣大所致。對此，義大醫院家醫科主治醫師陳昱彰表示，造成嘴破的原因多元，包括物理或化學性損傷、基因、缺乏特定營養素、感染潰瘍、免疫系統異常、本身疾病、心理因素、食物、藥物等，若超過很多天都沒好轉，或出現多處潰瘍，應進一步就醫檢查。另外，嘴破時不要使用抹鹽巴、喝沙士等偏方，應補充維生素C、生物素、礦物質鋅與優質蛋白質等食材，同時要避免刺激性食物、注意食物溫度，才能讓傷口恢復得更快。

陳昱彰在臉書專頁「陳昱彰醫師」發文說明，嘴破指口腔內軟組織的破皮傷口，於牙床上、嘴唇內側或內臉頰，甚至出現在舌頭上，通常會自行痊癒，不會留下痕跡，但傷口處會感到疼痛或灼熱感。此外，他表示，「嘴破就是火氣大」是中醫說法，以西醫來說，若經常反覆嘴破，目前尚未找到確切機轉，並盤點以下9大促成因子：

1、物理化學損傷：例如撞到、咬到、燙到，以及戴牙套或矯正器刮到。

2、基因。

3、特定維生素、礦物質缺乏：像是維生素B群、鋅、鐵不足等。

4、感染潰瘍：病毒、細菌、黴菌。

5、免疫系統異常：熬夜壓力大、營養吸收不良，以及荷爾蒙轉變，如懷孕和更年期。

6、本身疾病：糖尿病、癌症等；嘴破就是口腔癌早期病灶之一。

7、心理因素：如焦慮等。

8、食物：如會刺激口腔的水果，包含鳳梨、香蕉等，或較酸的水果、巧克力、核桃、小麥、乳製品、調味料、防腐劑、酒精、含糖飲料等。

9、藥物及其它。

談及該如何幫助口腔潰瘍癒合，營養師彭逸珊過去呼籲，不要再使用抹鹽巴、喝沙士等偏方，建議要補充維生素C，如紅心芭樂、甜椒及釋迦，能幫助膠原蛋白形成，有助傷口癒合；補充生物素，如熟蛋黃、燕麥、菠菜，能增進黏膜健康；補充礦物質鋅，如牡蠣、瘦肉、南瓜籽等，能幫助組織蛋白質合成，有益於傷口修復；攝取優質蛋白質，其為傷口修復最基本的原料，如鮭魚、雞胸肉及豆腐都是不錯的選擇。

此外，彭逸珊還提到，應避免刺激性食物，減少富含粗纖維、辣椒、洋蔥或大蒜等食物；並小心湯品、飲水或熱食的溫度，以不燙口為主。

陳昱彰提醒，一般嘴破在10天內會漸漸自行痊癒，若超過這天數或有多處潰瘍，建議至家醫科、牙科或耳鼻喉科諮詢，孩童則應注意腸病毒的可能性。他也藉此補充，政府目前免費提供每2年1次口腔黏膜檢查，因此年滿30歲以上、嚼檳榔（含已戒）或吸菸民眾，以及18歲以上至未滿30歲嚼檳榔（含已戒）者應多加把握。